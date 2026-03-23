Gram Altın tepetaklak

Haftaya sert düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde 5 bin 800 lira seviyelerini görürken an itibariyle 6 bin 70 liradan işlem görüyor.

Gram altın, haftaya sert düşüş ile başladı. 2026 yılının Ocak ayında 7 bin 800 lira seviyelerine kadar çıkarak rekor kıran gram altın, yılın en düşük seviyesini gördü. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile birlikte gram altın gün içerisinde 5 bin 800 TL’ye kadar düştü. An itibariyle gram altın 6 bin 70 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise güne 11 bin 500 lira seviyesinde başlarken an itibariyle 10 bin 797 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

