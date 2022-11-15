Gram altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Son dönemlerde yükselmeye devem eden gram altın bugün ani yükselişe geçti. Dün (Pazartesi) bin 59 liradan satılan gram altın, bugün (Salı) 11 lira birden yükselerek bin 70 liraya çıktı. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Güncel Altın fiyatları ise şu şekilde;

Gram Altın: 1070 TL

Çeyrek Altın: 1748 TL

Dolar: 18,68 TL

Euro: 19,42 TL