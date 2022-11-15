Gram altın, tüm zamanların zirvesini gördü
Son zamanlarda yükselmeye devam eden gram altın, bin 70 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.
- 15.11.2022 12:07
- Güncelleme: 15.11.2022 12:07
Son dönemlerde yükselmeye devem eden gram altın bugün ani yükselişe geçti. Dün (Pazartesi) bin 59 liradan satılan gram altın, bugün (Salı) 11 lira birden yükselerek bin 70 liraya çıktı. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güncel Altın fiyatları ise şu şekilde;
Gram Altın: 1070 TL
Çeyrek Altın: 1748 TL
Dolar: 18,68 TL
Euro: 19,42 TL
1ha
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