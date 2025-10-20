Gram altında düşüş eğilimi başladı

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, güncel ekonomik gelişmeler altın, Dolar ve Euro hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altın, Dolar ve Euro piyasasını değerlendiren Ekonomist Uzunoğlu, “Altın fiyatları yine haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 7,72 oranında prim yapmıştı. Aşağı yukarı günde yüzde birlik bir prim (pazar dâhil). Bu çok normal bir durum değil. Öncelikle ben, altının sakin bir biçimde teğet düz çizmesini, daha sonra biraz geriye gelerek yukarıya doğru gitmesini daha uygun olduğunu düşüyorum. Ancak konjonktür galiba buna çok izin vermiyor. Küçük altın, içinde bulunduğumuz gün 10.150 lira. Onun bir büyüğü 20.300 lira. Dolayısıyla hâlâ görüyoruz ki altın, hafta başıyla beraber hafta sonu birazcık sakinleşmiş, yeniden başını yukarı doğru kaldırmış durumda. Has altın 6.200 lira. 22 ayar gram altın şu anda 5.900 lira civarında. Dolar ve Euro yaklaşık yüzde 0,40 civarında güne düşüşle başladı. Ben, Euro ve Doların sürekli olarak ekonomi yönetimi tarafından kontrol altında tutulduğu için belli bir oranda ancak yükselmesine izin verildiğini, onun dışında çıkabilme şansının olmadığını bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Altını kontrol altına alabilme şansımız yok, çünkü Ons olarak fiyatı uluslararası piyasada belirleniyor. Türkiye’de Dolar yükselmediği hâlde altının bu oranlarda değer kazanması bunun göstergesi. Umarım ortam biraz sakinleşir ama Trump’ın, Netanyahu’nun olduğu bir dünyada veya Putin’in tutumuna bakıldığında çok da sakin bir döneme gireceğimizi sanmıyorum. Özellikle Trump, yaptığı uygulamalarla dünyaya ciddi risk taşıyan bir lider olarak karşımızda duruyor” diye konuştu.

Konkordato sayılarının arttığını ifade eden Uzunoğlu, “Türkiye’de durum biraz daha farklı. Konkordato sayısı içinde bulunduğumuz yıl yüzde 108 arttı. Kesin mühlet izni alan firma sayısı yüzde 224 arttı. Bu çok tehlikeli bir durum. Altı ay süre verdiler bu firmalara, altı ay sonra yeniden akışa bakacaklar. Durum normalse süreç sakin ilerleyecek; eğer normal değilse iflaslarını isteyecekler veya yeni bir altı aylık süre daha tanıyacaklar. Ancak konkordato ve kesin mühlet alan firmaların belki borçları donuyor, banka faizleri işlemiyor; fakat onların alacaklıları alacaklarını tahsil edemiyor. Bu firmalarla bağlantılı yüzlerce, binlerce işletmeyi hayal edin. Yani konkordato ilan eden veya kesin mühlet alan bir firmanın, iletişimde olduğu yüzlerce firmayı da riske soktuğunu unutmayalım. Ekonomi yönetimi ihracatta rekorlardan söz ediyor ama gerçekte realiteye baktığımızda Türkiye’deki birçok iş insanı, maalesef ekonominin çökme noktasına geldiğini, iş yerlerinin kapandığını ve istihdamın daraldığını ifade ediyorlar. Bu uyarıların değerli yetkililerce dikkate alınması gerekiyor. Bunlar boş uyarılar değil. İş insanlarının “batıyoruz” feryadını görmezden gelmek, onların bu seslerini bastırmak bana normal gelmiyor. Çünkü olayın en gerçek tarafı bu. Yani bizzat işin içinde yaşayan insanlar, bu noktada isyanlarda ise bunun bir adım sonrası istihdamda daralma, toplu işten çıkarmalar. Örneğin, 800 işçisi olan bir firma 66 gündür ücretlerini alamadıkları için iş bırakma eylemi başlattı. Bir başka firma da Türkiye’deki üretimini durdurup Mısır’a yatırım taşıdı; 1.500 işçiyi Aksaray’da işten çıkardı. Dışarından sıcak yatırımcı ararken yerli yatırımcıyı bu noktaya getirmek doğru değil. Kesinlikle yapısal reform başlığı altın hiç bir şey yapılmıyor maalesef. Yılbaşından beri yapısal reformlar yapılamadı. Hukuk, adalet, eğitim ve ekonomi alanında köklü adımlar atılmadan, yeni bir kulvara girmeden önce ekonominin ayağa kalkabileceğini düşünmüyorum. Son derece pozitif bir yapıya sahibim ama yaşananlar beni olumlu düşüncelere taşıyamıyor. Umarım yanılan ben olurum. Ancak gelecek süreçte altının daha da yükselme ihtimali yüksek. Bu söylediklerim yalnızca şahsi düşüncelerimdir; hiçbir biçimde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir” ifadelerini kullandı.