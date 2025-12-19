Gram altından yeni rekor
Bugün itibariyle gram altın yeni bir rekor kırarak serbest piyasada alış fiyatı 5.954,91 TL, satış fiyatı 5.955,62 TL'den işlem görüyor.
Gram altın güne yeni bir rekorla başladı. Serbest piyasalarda gram altın 5.954,91 TL, satış fiyatı 5.955,62 TL’den işlem görüyor.
Serbest piyasalarda güncel altın fiyatları ise şu şekilde;
ALTIN (TL/GR)
Alış fiyatı; 5.954,91
Satış fiyatı; 5.955,62
Çeyrek Altın
Alış fiyatı;9.601,00
Satış fiyatı; 9.814,00
Yarım Altın
Alış fiyatı;19.184,00
Satış fiyatı; 19.591,00
Cumhuriyet Altını
Alış fiyatı;38.392,00
Satış fiyatı; 38.942,00
Altın (ONS)
Alış fiyatı;4.326,34
Satış fiyatı; 4.326,88