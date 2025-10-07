Gri pasaport alabilecek meslek grupları neler?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, devleti temsil eden veya devlet işlerinde çalışan kişilerin yurt dışında gitmesi gerektiği zamanlarda siyah ya da yeşil pasaportu olmayan kişilere verilen pasaport türüdür. Pek çok ülkeye vizesiz giriş ayrıcalığı sunan gri pasaportu görevli kişiler sadece görev süreleri boyunca kullanabilir ve seyahat amaçlı kullanılamaz. Pasaport başvurusu için "randevu.nvi.gov.tr" adresi, ALO 199 Çağrı Merkezi veya e-Devlet Kapısı üzerinden randevu oluşturulabilir. Randevu tarihine göre alınacak pasaport tipine göre İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine gidilir.

GRİ PASAPORT ALABİLECEK MESLEK GRUPLARI NEDİR ?

Gri pasaport verilebilecek meslek grupları şu şekilde sıralanıyor: Belediye, il özel idaresi, üniversite ve kamuya bağlı kuruluş çalışanları, Resmî görevle yurt dışına gönderilen kamu görevlileri, Kamu kurumları adına yurt dışında düzenlenen konferans, eğitim, seminer, yarışma, kültürel veya sportif etkinliklere katılan görevliler, Belediye projeleri kapsamında İçişleri Bakanlığı onayıyla görevlendirilen kişiler, Devlet adına uluslararası kuruluşlarda geçici görev üstlenen personel, Kamu kurumlarının yurt dışı temsilciliklerinde (örneğin fuar, tanıtım, eğitim vb.) görevli personel, Yurt dışında devlet adına görev yapan öğretmenler, akademisyenler veya araştırmacılar, Resmî görevle yurt dışına giden din görevlileri, Kamu kurumlarına bağlı medya veya basın biriminde çalışan gazeteciler, Bu kişilerin eşleri ve reşit olmayan çocukları görev süresiyle sınırlı olmak üzere gri pasaport alabilir.