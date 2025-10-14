Grip aşısı için uygun zaman Ekim ve Kasım ayları

Kış mevsiminin hemen öncesinde, ekim - kasım aylarında yaptırılması gereken grip aşısı 65 yaş üstü bireyler, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf kişiler için öneriliyor. Uzmanlar risk gruplarının her yıl aşı yaptırması gerektiğini vurguluyor.

Grip aşısı için uygun zaman Ekim ve Kasım ayları

Grip aşısı, grip hastalığından korunmak için uygulanan tıbbi prosedürdür ve gribin etkeni influenza adlı virüstür. Uzmanlara göre influenza aşısı kış mevsiminin hemen öncesinde, ekim - kasım aylarında yapılmalıdır. Grip aşısı; 65 yaş ve üzerindeki bireylere, hamilelere, kronik hastalığı olanlara (kalp, şeker, KOAH vb.) ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere öneriliyor. Ayrıca sağlık çalışanları ve riskli gruplarla yaşayanların da mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanıyor.

