Grip aşısı için uygun zaman Ekim ve Kasım ayları

Grip aşısı, grip hastalığından korunmak için uygulanan tıbbi prosedürdür ve gribin etkeni influenza adlı virüstür. Uzmanlara göre influenza aşısı kış mevsiminin hemen öncesinde, ekim - kasım aylarında yapılmalıdır. Grip aşısı; 65 yaş ve üzerindeki bireylere, hamilelere, kronik hastalığı olanlara (kalp, şeker, KOAH vb.) ve bağışıklık sistemi zayıf kişilere öneriliyor. Ayrıca sağlık çalışanları ve riskli gruplarla yaşayanların da mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanıyor.