Grip aşısında önemli uyarılar

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip aşısının koruyuculuğunun 6-8 ay sürdüğünü söyleyerek, Risk grubundakilerin yıllık aşılanmasını öneriyoruz dedi.

PAYLAŞ
  • 04.10.2023 11:20
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:06
Grip aşısında önemli uyarılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip aşısının koruyuculuğunun 6-8 ay sürdüğünü söyleyerek, "Risk grubundakilerin yıllık aşılanmasını öneriyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, grip aşısı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Risk grubunda bulunan insanların grip aşısını mutlaka yaptırması gerektiğini kaydeden Toker, "Mevsimsel grip influenza gribiyle meydana gelen üst solunum yollarıyla alakalı bir hastalıktır. Maalesef virüsün yapısından dolayı her sene çok sık değişiklik gösteren bir virüstür. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü virüsün özelliğine göre her sene aşının içeriğini ayrı şekilde belirlemektedir. Son dönemlerde ülkemizde influenza A tipinden 2 suş, B tipinde de 1 suş şeklinde aşı içeriği yapılıyor. Özellikle bu kuzey ve güney yarımkürede bile değişiklik gösteriyor. O yüzden bizim mevsimsel grip aşısını her sene yeniden olmamız gerekiyor. Zaten bu CBu belirlemeler kuzey yarımkürede eylül ve ekim aylarında ilk grip mevsimi başlamadan aşıların olunması gerekiyor. Bu şekilde de yaz başına kadar koruma sağlanmış oluyor. Özellikle 55-60 yaşın üzerindeki yaşlılar, kanser hastalığı, belirlenmiş bir immün yetmezliği olan kişiler, bu kişilere bakım verenler, hastanedeki sağlık personelleri, küçük yaş grubundaki çocuklar ile kreşlerde beraber olan kişiler özel risk grupları olarak tanımlanır ve yıllık aşılanması özellikle önerilir” ifadelerini kullandı.

Aşının kimlere yapılmayacağı konusunda bilgiler veren Toker, “6 aylıktan küçük bebekler ve hamileliğin ilk 3 ayında olduğu belirlenen kişilere aşıyı çok önermiyoruz. Bu nedenle özellikle hamilelik planlayan kadınlar öncesinde aşı oldukları takdirde hem gebelikleri boyunca korunurlar hem de bu şekilde hamilelik başlamadan bebeklerine ek bir zarar gelmesini engellemiş olurlar. Anne süt emzirdiği ve o dönemde aşı olduğu takdirde sütten koruyucu antijenler bebeğe geçecek ve bebeği de koruyacaktır. Bu da önemli bir noktadır” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Sarız’da yatırım ve hizmetleri değerlendirme toplantısı düzenledi

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

OSB Başkanı Yalçın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Talas Pati Evi: Candostlara vip servis

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Jandarma'dan öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Talas'ta 'Bağ Kültürü' yad edildi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

DAHA FAZLA
Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kadın Girişimci Melekoğlu, '25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz'

Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri’ye geliyor

Benzine indirim kesinleşti

Benzine indirim kesinleşti

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı

Büyükşehir, çocuklara hayvan sevgisini aşıladı