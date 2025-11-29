Grip mi soğuk algınlığı mı COVID-19 mu? Uzmanlardan tanı uyarısı

Soğuk hava koşullarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, grip, COVID-19 ve soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek doğru tanının önemine dikkat çekiyor.

Öte yandan uzmanlar farkı şu şekilde açıklıyor; “Soğuk algınlığında belirtiler yavaş gelişir. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hafif öksürük ön plandadır. Grip; influenzada aniden yükselen ateş, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlikle seyreder. Baş ağrısı, kuru öksürük ve yüksek ateş tipiktir. Covid-19: Koku ve tat kaybı en belirgin farktır. Kuru öksürük, nefes darlığı ve uzun süren halsizlik görülebilir.”