  • Haberler
  • Türkiye
  • Grip mi soğuk algınlığı mı COVID-19 mu? Uzmanlardan tanı uyarısı

Grip mi soğuk algınlığı mı COVID-19 mu? Uzmanlardan tanı uyarısı

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte bazı hastalıklar da artmaya başladı. Uzmanlar, grip, COVID-19 ve soğuk algınlığı arasında belirgin farklar bulunduğunu hatırlatarak doğru tanının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca her öksürüğün aynı olmadığını belirten uzmanlar, doğru teşhis ve uygun tedavi için vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor.

Grip mi soğuk algınlığı mı COVID-19 mu? Uzmanlardan tanı uyarısı

Soğuk hava koşullarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, grip, COVID-19 ve soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek doğru tanının önemine dikkat çekiyor.

Öte yandan uzmanlar farkı şu şekilde açıklıyor; “Soğuk algınlığında belirtiler yavaş gelişir. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hafif öksürük ön plandadır. Grip; influenzada aniden yükselen ateş, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlikle seyreder. Baş ağrısı, kuru öksürük ve yüksek ateş tipiktir. Covid-19: Koku ve tat kaybı en belirgin farktır. Kuru öksürük, nefes darlığı ve uzun süren halsizlik görülebilir.”

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

MÜSİAD Kayseri'den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
MÜSİAD Kayseri’den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar
D. Mehmet Doğan Nevşehir'de anıldı
D. Mehmet Doğan Nevşehir’de anıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Kayseri Adliye Mescidi Dualarla İbadete Açıldı
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas'taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Bakan Yardımcısı Ersöz, Talas’taki 2 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!