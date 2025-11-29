Grip mi soğuk algınlığı mı COVID-19 mu? Uzmanlardan tanı uyarısı
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte bazı hastalıklar da artmaya başladı. Uzmanlar, grip, COVID-19 ve soğuk algınlığı arasında belirgin farklar bulunduğunu hatırlatarak doğru tanının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca her öksürüğün aynı olmadığını belirten uzmanlar, doğru teşhis ve uygun tedavi için vatandaşların sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor.
Soğuk hava koşullarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte solunum yolu hastalıklarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, grip, COVID-19 ve soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterek doğru tanının önemine dikkat çekiyor.
Öte yandan uzmanlar farkı şu şekilde açıklıyor; “Soğuk algınlığında belirtiler yavaş gelişir. Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve hafif öksürük ön plandadır. Grip; influenzada aniden yükselen ateş, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlikle seyreder. Baş ağrısı, kuru öksürük ve yüksek ateş tipiktir. Covid-19: Koku ve tat kaybı en belirgin farktır. Kuru öksürük, nefes darlığı ve uzun süren halsizlik görülebilir.”