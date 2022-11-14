Gripten korunmanın yöntemi: 'Maske'

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, gripten korunma yolları ile ilgili verdiği bilgilerde, “Özellikle toplu alanlarda maske kullanımını öneriyoruz” dedi. Akın, griple beraber karşılarına çıkan diğer bulguların da yeni bir salgın olabilme ihtimalini akıllara getirdiğini belirtti.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, griple birlikte karışık olarak karşılarına çıkan vakalardaki bulguların yeni bir salgın mı sorusunu akıllarına getirdiğini söyleyerek, “Mevsim geçişleri itibariyle sıklıkla yaşadığımız, geçtiğimiz yıllarda da bunu sıklıkla gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Ancak geçen yıllara nazaran şöyle bir fark var, geçtiğimiz yıllarda pandemi dolayısıyla maske kullanımı bir hayli yaygındı, zorunluluktu. Mesafeye, hijyene dikkat ediliyordu ama günümüze geldiğimiz zaman pandeminin de etkilerinin azalması itibariyle maske kullanımı, toplu alanlardan uzaklaşma durumları maalesef gün yüzüne çıkmadı. Bununla birlikte de hızlı bir yayılım söz konusu. Viral enfeksiyonun çok yaygın olduğunu hekimlerimizle yaptığımız konuşmalarda anlayabiliyoruz. Griple birlikte karışmış bir halde karşımıza çıkan başka bir vaka da var aslında. Yoğun bir öksürüğün olması, boğaz enfeksiyonları, çocuklarda özellikle enteriklerin sıklıkla karşılaşılması aklımıza acaba başka bir salgının mı habercisi gibi sorular getiriyor. Bununla birlikte hekimlerimizin kontrolünde, eczacılarımızın danışmanlığında bu süreci atlatmaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımız da bu noktada çok etkileniyor. Genç hastalarımız, kronik rahatsızlığı olan hastalarımızın hepsi bu süreçten etkileniyor” dedi.

“Toplu alanlarda hala maske kullanımını öneriyoruz”

Vatandaşların gripten korunmak için toplu alanlarda maske kullanmaya devam etmesini önerdiklerini söyleyen Akın, “Burada bize düşen pandeminin başında olduğu gibi öncelikle maske ve mesafeye dikkat etmek. Özellikle toplu alanlarda hala maske kullanımını öneriyoruz. Hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor. Ondan dolayı da vatandaşlarımızı bu konuda tekrar uyarma hasıl oldu bizlere de. Bununla birlikte yine gündemde olan grip aşılarının da temini ile alakalı çok şükür bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar ve bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bakanlığımız da bu noktada geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak farklı formüller üretiyor. Geçtiğimiz yıllarda 2 milyon adet aşı gelmişti, 20 milyona yakın kronik hastamız ve risk grubunda olan vatandaşımız vardı. Bu aşıların hepsine yetmesi mümkün değildi ancak günümüzde 2 farklı aşı temini söz konusu. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız e-nabız’dan kontrol edebilirler ilk olarak, sonrasında eczaneye gelip bunları temin edebilirler. Diğer türlü kronik rahatsızlığı olmayan ancak ben yine de önlemimi almak istiyorum diyorsa vatandaşımız da, bu noktada eczaneden ücretli bir şekilde de aşısını alabilir. Hem ücretli hem de geri ödeme çerçevesinde olması da insanlarımızın seçeneğini arttırması açısından sevindirici bir durum. Bizim de eczacılar olarak tavsiyemiz risk altında bulunan hastalarımızın, gebelerin, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hekime danışarak ve eczanelerine gelerek aşılarını olmaları önemlidir” ifadelerini kullandı.