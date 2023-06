Grup Avenir'da 2023 'teslimat yılı' olacak

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, Grup Avenir olarak bir yandan inşaat faaliyetlerini devam ettirirken, diğer yandan da 2023 yılının kendileri için teslimat yılı olacağını söyledi.

Bugüne kadar bin 340 aileye daire teslimatı yaptıklarını söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Grup Avenir olarak temelinde güven yatan yatırım değeri yüksek projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar ailemize katılan ve anahtar teslimatını gerçekleştirdiğimiz bin 340 aile üyelerimize yenilerini dahil etmeye de devam ediyoruz. Yakut bölgesinin nazar boncuğu olarak adlandırdığımız Yakut 41 projemizin önünde bulunuyoruz. Grup Avenir olarak bir teslimatımızı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan Yakut 41 daire sahiplerimize hayırlı olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Bu projeden sonra ne yapacağımıza gelince de; tabi ki durmayacağız. Bir yandan inşaat faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederken, bir yandan da 2023 yılı Grup Avenir için bir teslimat yılı olacak diyebilirim. Yakut 41 projemizin hemen arkasından yine Yakut bölgesinde yer alan Yakut Plus projemizin de Kurban Bayramı öncesinde anahtar teslimatlarını değerli müşterilerimize vermiş olacağız. Diğer bir bölgemiz olan ve Kayseri’de tek seferde inşası gerçekleşmiş villa konsepti Gesi Bağları 120 projemizin de neredeyse sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu yılsonuna kadar Gesi Bağları 120 projemizin de anahtar teslimatlarını da hızlı bir şekilde daire sahiplerine vermiş olacağız” dedi.

Karabulut, teslimatların ardından mevcutta bulunan projelerin de yapım aşamasını hızlandıracaklarını söyleyerek, “Yine Yakut bölgesinde bulunan ve 2 bloktan oluşan site konseptli Yakut 60 projemizin de yılsonuna kadar anahtarlarının teslimatını gerçekleştireceğiz. Farklı bir bölge, Talas bölgesinde yapmış olduğumuz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nun da inşaat faaliyetlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Orada da hızlı bir şekilde bu faaliyetlerimizi tamamlayıp güzel bir açılışla bölge halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu kadar teslimatı yaptıktan sonra Grup Avenir olarak bir yandan temelini attığımız Marvel 300 projesi, Neva 125 projesi, Gültepe 60 ve ön satışa sunduğumuz İmza 165 projelerimizin de inşaat faaliyetlerini hızlandırıp 2024 yılı içerisinde de hızlı bir şekilde buraların teslimatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kayseri’den sonra bir diğer farklı bölgemiz de Yozgat Sorgun’da inşaatına devam ettiğimiz Bozok 270 Prestij projemizin ilk etabı olan 4 bloğumuzun da 2024 yılı içerisinde anahtar teslimatlarını Sorgun halkına teslim etmiş olacağız. Bu kadar teslimat ve inşaat faaliyetinden sonra müşteri memnuniyeti ve teknik desteğimiz bizim için çok çok önemli. Her daire sahibimizin düşüncesi, müşteri memnuniyeti ve taleplerinin hepsini değerlendiriyoruz. Bu sebeple de inşaat aşamasından başlayarak teslimat aşamasına gelen süre içerisinde kalite kontrol ekiplerimiz tarafından her bir detayını ince eleyip sık dokuyoruz. Bu sebeple de teslimattan önce de uzmanlarımız tarafından tek tek kontrol edilen dairelerimiz teknik ekibimize teslim ediliyor. Teknik ekibimizle birlikte daire sahiplerimiz tek tek dairelerini gezerek, kontrol ederek, gerekli bilgilendirmeler yapılarak anahtar teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple mutluluğun kapısını Grup Avenir’la aralayan müşterilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çünkü bizim için aile olmak demek, desteğini her zaman hissetmek demektir” ifadelerini kullandı.