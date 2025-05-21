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Grup Şantiye, Bu Kez De Gençlik Konserinde Sahne Aldı

Talas Belediyesi'nde görev yapan personelden oluşan Grup Şantiye, şehrin kültür sanat hayatına renk katmaya devam ediyor.

Grup Şantiye, Bu Kez De Gençlik Konserinde Sahne Aldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde verdikleri konserle yalnızca şehirde değil ülke gündeminde de geniş yer bulan Grup Şantiye, bu kez de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda sahne aldı. 

KYK Melikgazi Kız Yurdu’nda gerçekleşen Gençlik Konserini, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Kabakçı ve idari personel ile Kayseri’deki tüm kız yurtlarında kalan öğrenciler coşkuyla takip etti. 

Grup Şantiye tarafından seslendirilen eserlere eşlik eden öğrenciler, zaman zaman da halaya durarak keyifli saatler geçirdi. Düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, “Final dönemi yaklaşıyor ve bizleri zor günler bekliyor. Tam bu esnada düzenlenen bu güzel konser, stres atmamızı sağladı. Hem bu grubu kurduğu için hem de yurdumuzda konser düzenleyerek bizlere hoş vakit geçirttiği için başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” dedi. 

Haber Merkezi

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