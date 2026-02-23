Grup Şantiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İftarında

Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ilk konserini veren ve o günden bu yana popülaritesi giderek artan Grup Şantiye, ilk turnesini Cumhurbaşkanlığı için gerçekleştirmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çiftçilerin katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlediği iftar programında sahne alan tasavvuf müziği sanatçısı Necip Karakaya’ya Grup Şantiye sanatçıları eşlik etti. Başarılı performansıyla alkış alan programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldı.

“İLK TURNE CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN”

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Belediyemizde çalışan işçi arkadaşlarımızdan kurduğumuz Grup Şantiye’nin ünü giderek yayılıyor. İlk konserini geçen yıl 1 Mayıs’ta veren ekibimiz pek çok etkinlikte sahne aldı. İlk şehir dışı etkinliği ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilerimize verdiği iftar programı oldu. Değerli sanatçı dostum Necip Karakaya’ya başarıyla eşlik eden arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.