Grup Şantiye, Talas Çiçek Şenliği'nde Sahne Aldı

Konserine Kayseri’nin simge türkülerinden “Gesi Bağları” ile başlayan grup, daha sonra Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri “Yalan Dünya” ile dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program boyunca “Gözleri Aşka Gülen”, “Seninle Başım Dertte”, “Çiçekler Ekiliyor”, “Nar Danesi” ve “Seni Yazdım Kalbime” gibi sevilen eserler hep bir ağızdan seslendirildi.

Gecenin finalinde ise “Ölürüm Türkiyem” türküsü vatandaşların yoğun katılımıyla coşku içerisinde söylendi. Alanı dolduran vatandaşlar, telefon ışıkları ve alkışlarla geceye renk kattı.

Konserin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hıdırellez’in taşıdığı anlamlara dikkat çekerek, “Baharın başlamasıyla beraber bugün Hıdırellez’di. Hıdırellez demek umudun, sevginin, estetiğin ve güzelliğin simgesi demek. Çok şükür biz de şenliğimizi o güne denk getirdik. Dün yağmur vardı ama bugün daha güzel. Yağmur da güzeldi, sizler de güzelsiniz. Bu alanın kendisi zaten başlı başına bir güzellik oldu.” ifadelerini kullandı.

YAZ BOYU ETKİNLİKLER

Şenliğin pazar gününe kadar devam edeceğini belirten Başkan Yalçın, yaz boyunca Talas Millet Bahçesi’nde benzer konser ve etkinliklerin süreceğini kaydederek, “Bizim en büyük arzumuz çocuklarımızın doğayla bir araya gelmesi ve doğa sevgisini kazanması. Size layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.

ANNELERE ÖZEL HEDİYE

Anneler Günü’ne de değinen Başkan Yalçın, vatandaşları kapanış programına davet ederek, “Şimdiden annelerimizin günü kutlu olsun. Anneler Günü hediyesi olarak pazar akşamı bu alanda Hatay Medeniyetler Korosu konser verecek.” diye konuştu.

GRUP ŞANTİYE’YE TEŞEKKÜR

Başkan Yalçın ayrıca sahne alan Grup Şantiye üyelerinin Talas Belediyesi personelinden oluştuğunu belirterek, “Kimisi park bahçelerde çalışıyor, kimisi kütüphanede görevli, kimisi güvenlik görevlisi. Hem görevlerini yapıyorlar hem de sanatı vatandaşlarımızla buluşturuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe atmosferi, kültür ve sanatla harmanlanan etkinlikleriyle büyük ilgi gören Talas Çiçek Şenliği, önümüzdeki günlerde de konserler, çocuk etkinlikleri ve renkli programlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.