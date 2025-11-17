GSB İl Müdürü Kabakcı: 'Gülistan ve Sercan ülkemizi gururlandırdı'

Riyad'da yapılan İslam Oyunları’nda Muaythai branşında Kayseri’den iki sporcu dereceye girdi. Gülistan Turan, altın madalya kazanırken, Sercan Koç ise 3’üncü oldu. Kayseri’ye dönen sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. Sporcuları karşılaşma programından sonra konuşan Kabakcı, “Bugün yine Kayserimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak çok mutluyuz. Riyad'da yapılan İslam Oyunları'nda Gülistan Turan ve Sercan Koç, dünyada ve Avrupa'da yapmış olduğu derecelerin üstüne, İslam Oyunları'nda da Gülistan şampiyon, Sercan da 3’üncü olarak ülkemizi gururlandırdı. Tüm gittikleri dünyadaki, Avrupa'daki yarışmalarda al bayrağımızı dalgalandıran sporcularımız. Muaythai Kayseri'de olduğu gibi Türk Milli Takımı'nın da en önemli branşlarından biri. İlkleri gerçekleştirdiler. Bundan sonra da biz Muaythai branşında Kayseri ekolünü her zaman söylüyoruz. Burada güzel bir birliktelik ve beraberlik var ve Milli Takımımıza yansıyan başarılar var. Bu yüzden şampiyonlarımızı tebrik ediyorum. Her ikisi de bizim için çok değerli sporcular. İnşallah hedefleri Olimpiyat olan bir branş” şeklinde konuştu.

GÜLİSTAN TURAN: İNANARAK ÇIKTIM

İslam Oyunları'nda şampiyon olan Gülistan Turan, çok sert maçların geçmesine rağmen maçları önde götürdüğünün altını çizerek, “İslam Oyunları'na ilk defa katıldım. Kayseriliyim, 28 yaşındayım, Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Orada 14 ülkenin arasında şampiyon oldum. Çok sert maçlar geçirdik ama önde götürdüğüm maçlardı. Çünkü inanarak çıktım ve 55 kilogramda dövüştüm. Şampiyon oldum” ifadelerinde bulundu.

SERCAN KOÇ: ALTIN MADALYA DİĞER SEFERE

İslam Oyunları'nda 3’üncü olan Sercan Koç, mutlu olduklarını dile getirerek, “İsmim Sercan Koç. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum, 26 yaşındayım. Mutluyuz. İslam Oyunları'na ilk defa Türkiye'de katıldık Muaythai sporu olarak. 3’üncü oldum. Gönül isterdi altın madalya. Altın madalya inşallah diğer sefere” açıklamlarında bulundu.