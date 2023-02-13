GSB’nin Kayseri’ye yönlendirdiği yardımlar sahiplerine ulaşıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. Barınma ve temel ihtiyaçlar sebebiyle deprem mağdurları Kayseri’nin de olduğu çevre illere yönlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından depremzedelerin barınabilmesi için çok sayıda yurt afetzedelere ayrıldı. Yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için görevlendirilen personeller de birçok kişiye umut oluyor.

Zonguldak’tan Kayseri’ye görevlendirilen GSB personeli Bekir Kaya, Buğdaylı Mahallesinde Ahmet Coşkuner’in evini depo olarak kullanıma açtığını ifade ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız deprem koordinasyon merkezimizden deprem bölgesine her gün TIR’larca yardım gönderiyor. Bizler de burada ilk günden itibaren ev ev dolaşıp herkesin ihtiyaçlarını topladık. 3 gündür buraya destek veriyoruz, muhtarımız da bize yardımcı oluyor. Bakanlığımız tarafından 2 kamyon odun ve kömür geldi. Muhtarımız da bunları gerekli yerlere dağıttı. Biz de kuru gıda, hijyen paketleri, halı, çocuklara giysi gibi yardımları dağıtıyoruz. Muhtarımız evini bize açtı ve burayı depo olarak kullanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm yurtlarımız da depremzedelere ücretsiz olarak tahsis edildi. Burada da 550’ye yakın depremzede var. Bakanlığımızın yurtlarına başvurarak orada hiçbir ücret ödemeden faydalanabilirler” diye konuştu.