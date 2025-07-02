GSB ve ERVA Yaz Spor Okulları açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında GSB ve ERVA Yaz Spor Okulları için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “ERVA Spor Okulları projesiyle diyoruz ki bütün alçaklara, bütün gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı meydan okuyoruz. Hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi kötülere teslim etmeyeceğiz. Türk gençliği, Kayseri gençliği, spor salonlarına yakışır. Sanat salonlarına yakışır. İlim yuvalarına yakışır diye meydan okuyoruz. Erva Spor okulları, gençlik spor okullarının spor salonları, bir meydan okumadır diyoruz. Devletimizin imkanlarıyla, el ele vereceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız, tarımımız, yani gençliğimizi sadece Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile değil bütün müdürlükleriyle, STK'larıyla el ele vererek hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Dolayısıyla ERVA spor okullarıyla beraber buradan bütün hamilerimize, bütün gençlerimize, bütün ailelerimize sesleniyorum. Bu okullar Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı bir proje. Buraya sahip çıkacağız. Ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Girdiğimiz müsabakalarda Türk bayraklarını diğer ülkelerin bayraklarının üstüne çıkaracağız. Dolayısıyla asla ve asla vali de gitse idarecilerimiz de değişse bu projeler devam edecek” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise “Bugün açılışını yaptığımız yaz spor okulları devletimizin, siz gençlere sunduğu en önemli organizasyonlardan birisidir. Sağlıklı bireyler olarak yetiştirmenin en önemli özelliği tesislerimizde uzman antrenörler eşliğinde sizlerin yeteneğini keşfederek ileri derecede sporcu olmanız için bu organizasyonları yaparak sizlere her türlü imkanı sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, Yaz Spor Okulu stantlarını gezerek, öğrencilerle sohbet etti.