GSS ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi yıl sonuna kadar uzatıldı
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, GSS ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2026 tarihine kadar sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlıyoruz” denildi.