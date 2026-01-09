GSS ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi yıl sonuna kadar uzatıldı

  • Haberler
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, GSS ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2026 tarihine kadar sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

