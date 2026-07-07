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  • 'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan' projesi meclisten geçti

'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan' projesi meclisten geçti

Kocasinan Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar gündemin 9. maddesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Evlilik müessesinin kurulması noktasında her geçen gün şartlar biraz daha zorlaşabiliyor. Örfi şartlar, mahalli şartlar. Farklı farklı talepler gün yüzüne çıkabiliyor. Bundan dolayı da biz bu şartların kolaylaştırılması, evlilik müessesesinin daha kolay bir şekilde inşa edilebilmesi için belediye olarak bir proje geliştirelim istedik' dedi.

'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan' projesi meclisten geçti

Belediyesi Toplantı Salonunda Başkan Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisin 9. maddesi olan: “’Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kocasinan’ projesi ile Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylerin evlilik süreçlerinin desteklenmesi, evliliğe teşvik edilmesi, sağlıklı ve bilinçli aile yapılarının oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla söz konusu projenin kabul edilmesi hususunun görüşülmesi” maddesi de görüşülerek karara bağlandı ve meclisten geçti. Evlilik müessesesinin daha kolay bir şekilde inşa edilebilmesi için belediye olarak bir proje geliştirmek istediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Evlilik müessesinin kurulması noktasında her geçen gün şartlar biraz daha zorlaşabiliyor. Örfi şartlar, mahalli şartlar. Farklı farklı talepler gün yüzüne çıkabiliyor. Bundan dolayı da biz bu şartların kolaylaştırılması, evlilik müessesesinin daha kolay bir şekilde inşa edilebilmesi için belediye olarak bir proje geliştirelim istedik. Bununla ilgili de şu anda arkadaşlarımızın söylemiş oldukları destekler tamamen alternatif. Komisyon daha fazlaca alternatif üretebilir. Daha fazlaca tekliflerle gelebilir. Bunların hepsi tabi ki komisyonumuzda tartışılıp karara bağlanacak noktalardan bir tanesi. İnşallah güzel bir proje çıkar. Bu noktada da komisyonumuza iyi çalışmalar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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