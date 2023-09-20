'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi

Niğde'de kurumlar arası işbirliği ile 'Güçlü Aile Vizyonu Toplumsal Koruma Çalıştayı' düzenlendi.

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  • 20.09.2023 16:31
  • Güncelleme: 20.09.2023 17:03
'Güçlü Aile Vizyonu' çalıştayı düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de kurumlar arası işbirliği ile “Güçlü Aile Vizyonu Toplumsal Koruma Çalıştayı” düzenlendi.

‘Aile toplumun en önemli yapı taşıdır’ düşüncesinden yola çıkılarak, Niğde Valiliği himayesinde Niğde Barosu, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Niğde Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayan Güçlü Aile Vizyonu Toplumsal Koruma Çalıştayı’nda kurulacak masalarda aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi, değerlerin korunması, farkındalığın artırılmasına ilişkin yapılması gerekenler ele alındı.

Ailenin toplumun en temel kurumu olduğunu ve toplum hayatındaki yerini anlamaya yönelik bilimsel veriler geliştirilecek politikalar için temel teşkil edecektir diyen Niğde Valisi Cahit Çelik, devletin aileyi korumakla mükellef olduğuna da vurgu yaparak, ‘’Güçlü aile yapısı ve güçlü toplum birbiri ile orantılı olup ailenin sosyal açıdan desteklenmesi, güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Anayasamızın 41. Maddesi aileyi Türk toplumunun temeli olarak adlandırmış, ailenin huzur ve refahını korumakla mükelleftir ibaresi ile devlete büyük bir görev vermiştir’’ dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise aile huzurlu ve mutlu ise toplum da huzurlu ve mutlu olacaktır diyerek, ‘’Son günlerde üzülerek görüyoruz ki maalesef aile yok edilmeye çalışılıyor. Özellikle dijital platformlar başka olmak üzere LGBT sapkınlığını normalleştirmek için inanılmaz çalışmalar var. Bunu anlamak mümkün değil. Türk toplumunda ailenin yapısı farklı ve önemlidir. Boşanma sayıları inanılmaz derece artıyor. Boşanmalar ile birlikte sadece aileler bozulmuyor aile kurma da zorlaşıyor o yüzden bu çalıştaylar önemli’’ diye konuştu.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise aile kavramına vurgu yaptığı konuşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ildeki temsilcisi olarak bireyi ve aileyi güçlendirmek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti.

İHA

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