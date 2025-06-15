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Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi

Saadet Partisi ev sahipliğinde D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümü İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen zirve ile kutlandı.

Gül, Arıkan ve Davutoğlu D-8'in 28'inci kuruluş yıldönümünde bir araya geldi

Necmettin Erbakan’ın öncülüğünde kurulan D-8 Teşkilatı’nın 28’inci kuruluş yıldönümü İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen zirve  ile kutlandı. Zirvede, gündemde yer alan İran-İsrail arasındaki gerilim ve Gazze yer aldı.

Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 26’ncı Başbakan Ahmet Davutoğlu, 54’üncü Hükümetin Devlet Bakanları Ahmet Cemil Tunç ve Sabri Tekir, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nauman Aslam, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Khaled Abed Mustafa, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı Aboulghasem Tahmssebi ve Saadet Partisi Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da katılım sağladı.

Haber Merkezi

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