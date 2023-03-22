Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', ilçe sınırları içerisindeki 258 camiyi periyodik olarak temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 22.03.2023 12:26
  • Güncelleme: 22.03.2023 12:54
  • 36
Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan ‘Cami Temizleme Ekibi’, ilçe sınırları içerisindeki 258 camiyi periyodik olarak temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Kayseri’de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından ‘Cami Temizleme Ekibi’ nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzün bünyesinde kurduğumuz ‘Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelinde 177 merkez ve 81 kırsal mahalleler olmak üzere toplam 258 caminin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan’da, dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyerek, gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4’er kişiden oluşan 3 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 258 camiyi ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Huzur Çınarı'ndan 'deprem semineri'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Başkan Büyükkılıç: 'Ramazan, daralan ruhlarımızın feraha kavuşacağı aydır'

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Lokantada yemek yerken keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri'de Ramazan'da lokantalara zam yok

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Kayseri 1.Amatör Küme'de Play-Off ve Play-Out programı belli oldu

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

3
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

4
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

5
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

İhtiyaç sahiplerinin iftarlığı Talas'tan

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

Başkan Büyükkılıç 2 kamyon yardım tırını Adıyaman'a uğurladı

DAHA FAZLA
Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

Gül kokulu camiler Ramazan'a hazır

CHP'li Ünalmış: 'İktidar için her kesimin oyuna talibiz'

CHP’li Ünalmış: “İktidar için her kesimin oyuna talibiz”

Kayseri'de Ramazan alışverişi yoğunluğu

Kayseri’de Ramazan alışverişi yoğunluğu

'Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar'

‘Suyu bilinçli kullan geleceğini kurtar’

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler

Kurusıkı tabancayı tadilatla gerçeğe çevirdiler