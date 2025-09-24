Gül Sevdası Gazze'ye Umut Oluyor: Dr. Resul Coşkun'dan Anlamlı Bağış

Köşe Yazarlığı, En İyi Şiir Kitabı ve Tasavvuf kategorilerinde “Yılın En İyisi” unvanını kazanan Coşkun’un “Gül Sevdası” adlı şiir kitabı, jüri tarafından yılın en etkileyici eseri olarak seçildi. Ancak gecenin en anlamlı anı, Dr. Coşkun’un bu kitabın tüm gelirini Gazze’ye bağışlayacağını açıklaması oldu.

Sanatın vicdanla buluştuğu bu örnek davranış, edebiyatın sadece kelimelerle değil, insanlıkla da yazıldığını bir kez daha gösterdi. Mavi Kuş Medya ailesi olarak Dr. Resul Coşkun’u gönülden tebrik ediyor, kaleminin ışığının daha nice gönüllere ulaşmasını diliyoruz.