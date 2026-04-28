Gülsan Gıda Yöneticisi Güldüoğlu 'Şehir Hastanesi'nin yan tarafında çocuklara kreş yapıyoruz, inşaatına başlayacağız'

ERVA Spor Okulları’nın 67’ncisi olan MEYSU ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Güldüoğlu, “Devamı gelecek inşallah. Yakında bir projeye daha imza atıyoruz; burada da çocuklara kreş yapıyoruz. Şehir Hastanesi’nin yan tarafında, yakında Valimizle beraber bir protokol imzalayıp oranın inşaatına başlayacağız. Buralara vesile olan, bize önder olan Sayın Valimize huzurunuzda ayrı ayrı hep teşekkür ediyoruz Güldüoğlu ailesi olarak. Bizleri mesut, bahtiyar etti. Sanki bir abimiz gibi, bir kardeşimiz gibi teklifsizce böyle. Eskiden Vali Bey’in yanına varmak, ulaşmak böyle bir şey mümkün değildi. Şimdi çocuklar geliyor, "Valim fotoğraf çekinelim" diyor. Ne mutlu bizlere, ne mutlu bugünleri gördüğümüz için” açıklamasını yaptı.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu; “Sayın Valime teşekkür ederim, en zevkli, en gururlu günümüzü yaşattı. Ayrı olarak çok teşekkür ederim. Çok övücü konuşmalar yaptı, inşallah ona layık olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, Valimin dediği şeylere aynen katılıyoruz. Her zaman söylediğimiz; bu Kayseri’nin markası, Türkiye’nin markası. Meysu. Biz gelip geçiciyiz ama her zaman söylerim, kalıcı Meysu’dur, markadır; Türkiye’nin ilk markası. İnşallah hamdolsun, şükürler olsun her zaman daha iyiye geliyor. Yarınımız bugünden firma olarak daha iyi. Daha iyi olacağız, layık olacağız. Valime özellikle teşekkür ederim ki bu çocuklara bu şekilde, şu zamanda böyle bir iyi spora, çevikliğe çalışmaya, ahlaklı yetişmelerine vesile olduğu için. Rabbim hayır defterine yazsın, Allah razı olsun diyorum Valimden” şeklinde konuştu.

Gülsan Meysu Gıda Fabrikası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Güldüoğlu ise “İlk önce Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Böyle bir projeye el attığı, böyle bir projeye baş tuttuğu için çok çok teşekkür ederiz. İnanır mısınız, bunu izlerken gururlanmak, insanları izlemek daha çok bir gurur veriyor insanlara. Yani bu hazzı tatmak için insanların burada yaşaması gerekiyor. Her şeyin başında Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Sayın Valimizin baş tutmasıyla bu işler oluyor” diye konuştu.