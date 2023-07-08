Gülşehir Millet Bahçesi'nde sona geliniyor

Gülşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 120 bin metre kare büyüklüğündeki alana yapılacak olan Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir’in merkeze bağlı Gülşehir beldesinde belediye ekipleri 7/24 hizmete sunulacak olan Millet Bahçesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gülşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, Park ve Bahçeler, Ulaşım ve Elektrik birimleri ile birlikte 120 bin dönüm olan Millet Bahçesinde peyzaj çalışmaları, yol ve kamelya yerlerine taş döşeme, solar lamba aydınlatma montaj işleri, oyun grupları, kauçuk serimi çalışmaları sürüyor.