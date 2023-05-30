Gülsoy : 'Nisan ayında 297 milyon 760 bin dolar ihracat yaptık'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Nisan ayında Kayseri'nin 297 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

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  • 30.05.2023 12:25
  • Güncelleme: 30.05.2023 12:54
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Gülsoy : 'Nisan ayında 297 milyon 760 bin dolar ihracat yaptık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, Nisan ayında Kayseri’nin 297 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Nisan ayı ihracatımız 297 milyon 760 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,54, 2023 Mart ayına kıyasla yüzde 12,94 oranında azalış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Nisan ayında 142 milyon 369 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 23 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre azalış oranı ise yüzde 7’dir. 2023 yılı Nisan döneminde ihracat pazarlarımız; Almanya, Irak, İtalya, Avusturya, ABD, Romanya, Birleşik Krallık, İsrail, Fransa ve Polonya’dır. Kayseri’den Nisan ayında 147 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze, Deri ve Deri Mamulleri, Fındık ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.

Başkan Gülsoy, “Küresel pazarlarda yaşanan resesyon, ihracatımızda önde gelen ülkelerin ithalat taleplerini etkilemeye devam ediyor. Böylesine bir süreçten geçerken ihracat ve yatırımları destekleyecek mekanizmalara ihtiyacımız çok fazla. Enerji ithalatının bunda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında ihracat hedefimiz geçtiğimiz yıllara oranla daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözülmesine ihtiyacımız var. Yaşanan tüm olumsuzluklarda ve en zorlu şartlarda dahi yatırım, istihdam, üretim ile ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte işinden taviz vermeden yüreğini ortaya koyan ihracatçı üyelerimizi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.

İHA

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