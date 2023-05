Gülsoy: 'Anneler en değerli varlıklarımız, yol göstericilerimizdir'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gülsoy, “Anneler en değerli varlıklarımız, yol göstericimizdir” dedi.

Anneler günü nedeniyle yayınladığı mesajında; dünyanın en güzel, en temiz ve en masum duygusunun şüphesiz annelik duygusu olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy; “Annelerimiz sadece ailesini değil, bütün toplumu sevgiyle yoğuran, özenle yetiştirdikleri çocuklarıyla geleceğimizi şekillendiren en değerli varlıklarımızdır“ dedi. Mesajında kadınların, hayatın her alanında etkin bir biçimde yer aldığını belirten Gülsoy; “Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir. Tarihimiz, birçok kadın ve annenin yazdığı destanlarla doludur. Annelerimiz, büyük bir özveri ile evlat yetiştirip topluma kazandırmanın yanı sıra iş hayatında da aktif rol almaktadır. Onlar, ülkemiz sosyo-ekonomik yapısı içinde birçok sektörde gerek girişimci gerekse bir çalışan olarak önemli görevler üstlenmektedir” diye konuştu. Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü;

"Bizleri sevgi, şefkat ve ilgiyle büyüten annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenlerimizdir. Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, hak ettikleri ilgi ve sevgiyi yılın bir günü değil her zaman göstermeliyiz. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Bilmeliyiz ki; sevgili Peygamberimiz, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır" buyurarak, cennete giden yolun onların rızasından geçtiğini bildirmektedir. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyor, şehit annelerinin ve daha sonra bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”