Kayseri’de düzenlenen ’Dijital Dönüşüm Günleri’ etkinliğinde konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, "Her dönem yükseliş gerçekleştiren E-ticaret hacmi, pandemi döneminde ise adeta zirve yaptı" dedi.

Kayseri’de düzenlenen ’Dijital Dönüşüm Günleri’nde çerçevesinde e-ticaret masaya yatırıldı. Bir otelde düzenlenen etkinliğe, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, E-ticaret dünyamızın gündemine 1994 yılında girmiş bir kavram. İlk dönemde herkes mesafeyle yaklaştığı ülkemizde de 1998 yılında ilk platformun kurulduğu tarih olarak görüyoruz. Her dönem yükseliş gerçekleştiren E-ticaret hacmi, pandemi döneminde ise adeta zirve yaptı. Dayanıklı tüketim ürünlerini, dijital ürünleri satın aldığımız e-ticaret platformları artık öyle bir noktaya geldi ki market, yiyecek, kıyafet gibi birçok çok üründe bizlerin satın alma tercihlerini belirler hale geldi. Dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Emin olun ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Bizler ahiliğin kurulduğu şehir olarak babalarımızın, dedelerimizin ticaretteki ahlakını, elbette özümseyeceğiz ancak teknolojik değişimlere karşı da mutlaka açık olmamız gerek. Kayseri Ticaret Odası olarak bizde üyelerimize dijitalleşme, kurumsallaşma ve e-ticaret alanında kendilerini yenilemelerini ve güncellemelerini ısrarla her platformda tavsiye ediyoruz. Göreve geldiğimizden 2018 yılından bu yana Dijitalleşmeyi ve E-Ticareti en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu konuda da onlarca eğitim, panel, konferanslar verdik. Konusunda uzman kişileri odamızda ağırladık. Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Her iki merkezimizde de bütünleşik ve tamamlayıcı bir anlayış içerisinde, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin, girişimcilik, dijitalleşme, dijital pazarlama ve ihracat konusunda kapasitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir bir modelle tasarlanan projelerimize, önümüzdeki dönemde yeni modüller eklenerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını da planlamaktayız. O kadar hızlı gelişen bir süreçten geçiriyoruz ki bu değişim, dönüşüme kayıtsız kalmak mümkün değil. Rekabetin hız kazandığı günümüzde artık tüm dünyayı hem rakip hem de müşteri potansiyeli olarak görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gülsoy, "Bizler dijital ortamın sağladığı imkânlardan yararlanmalı, e- ticaret ile yeni müşteriler, yeni pazarlar bularak bu pastadan payımızı almalıyız. e- ticarette, e- ihracatta başarılı olmanın yolu; markalaşma ve kurumsallaşmadan geçmektedir. Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Dijitalleşmenin, e ticaret ve beraberindeki e ihracata katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yaptığını görmek en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve geleceğini inşa edecektir. E-ticaretin büyümesi için bir ülkede; kredi kartının yaygın bir şekilde kullanılması, internet yaygınlığı ve kullanımı çok önemlidir. Ülkemizde de bu şartlar mevcuttur. Türkiye’nin bölgesel ve küresel anlamda rekabet avantajı elde etmesi yolunda, internet teknolojilerinin çok daha yaygın kullanımı ve dolayısıyla e-ticaretin yaygınlaştırılması hem tüketiciler, hem de işletmeler için çok büyük avantajlar getirecektir. Şehrimizde Ticaret Bakanlığımıza kayıtlı e-ticaret yapan firma sayımız 10 bin 99’a çıkmıştır. Bu rakamla ülkemizdeki en çok işletme sayısı iller arasında 9’ncu sıradayız. Bizlerde 25 bin üyemizin ülke içinde ve özellikle yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü, firmaların karlılık ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla bütünsel bir yaklaşımla, e-ticaret, e-ihracat, uluslararası ticaret alanında projeler yürütüyoruz. Değerli konuklar, sözlerimin sonunda Kayseri firmalarımızın uluslararası arenada e-ticaret devleri ile rekabet edebilmesi geçtiğimiz yıl tam 750 milyar TL ile kapatılan e-ticaret hacminden daha fazla pay alması şart. Bugün bu etkinlikte E-ticaret ve e-ihracat konularında önemli bilgiler paylaşılacak. İşletmelerimizin kazancını artıracak stratejilerin ele alınacağı ve önemli iş birliklerine fırsat veren bir etkinlik olacak.

E-ticarette kazanç stratejileri ve trendler, E-ihracat için pazarlama ve lojistik ipuçları, Sektörden önemli kişilerin deneyim paylaşımları, B2B görüşmeler ve işbirlikleri ve daha fazlası ile dolu dolu bir program gerçekleşeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gülsoy’un konuşmasının ardından e ticaret uzmanları tarafından katılımcılara bilgiler verildi.