Gülsoy'dan seçim mesajı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs - Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada oda seçimlerine değinen Gülsoy, meclis üyelerine yeni dönem için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gülsoy, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri omuz omuza verdiğimiz, şehrimiz ve üyelerimiz için gecemizi gündüzümüze kattığımız bu çatı altında yeni bir dönemin eşiğindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte, ilk günkü ruhla, aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek; Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projelere imza atmaya devam edeceğiz. Yüce Mevla’dan önümüzdeki seçim sürecinin odamıza, üyelerimize ve şehrimize yakışır bir olgunlukla geçmesini niyaz ediyorum. Rabbimin takdiri, sizlerin ve tüm üyelerimizin teveccühüyle bu kadim şehre ve siz kıymetli üyelerimize hizmet etmeye, değer üretmeye kesintisiz devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.