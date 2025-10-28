Gülsoy : 'Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm Ve Yapay Zekâ Geleceğin Ticaretini Şekillendirecek'

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı meclis toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantıda Ekim ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

“KIBRIS TÜRK’TÜR, TÜRK’ÜN ÖZVATANIDIR”

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için kürsüye gelen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Başkan Gülsoy, “Kıbrıs, bizim özvatanımızdır. Tarihi, kültürü ve kimliğiyle Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün özvatanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan dayanışmamız milli bir sorumluluk ve stratejik bir zorunluluktur.” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA DEK YAŞASIN”

Cumhuriyetin 102. yılına ilişkin mesajında Gülsoy, “Cumhuriyet bir dönüm noktasıdır, halkın tam bağımsızlığıdır. Türk milletinin ve devletinin sonsuza kadar yaşayacağının ispatıdır. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşasın. Unutmayalım ki, bu Cumhuriyetin kurulması yolunda canlarını veren kahramanlarımızın vermiş olduğu son nefes, bizlerin şu anda aldığımız nefestir. Ne mutlu bize, Ne mutlu Türküm diyene! Bu büyük mirasın mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DE ATEŞKES İNSANLIĞA UMUT OLMALI”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinen Başkan Gülsoy şunları söyledi:

“10 Ekim itibarıyla ilan edilen ateşkes, yüreklere bir nebze su serpmiştir. Ancak, katil İsrail ordusu ateşkese rağmen zaman zaman saldırılarını sürdürmektedir. Kalıcı barış için büyük bir gayret ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Dileğimiz, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması ve Orta Doğu’da artık kan ve gözyaşının değil, barış ve huzurun konuşulduğu günlerin gelmesi, insanlık vicdanını yaralayan saldırıların bir daha asla yaşanmamasıdır.” dedi.

“KÜRESEL EKONOMİ CİDDİ BİR SINAVDAN GEÇİYOR”

Küresel ekonomik gelişmeleri değerlendiren Başkan Gülsoy, Artan jeopolitik gerilimler, enerji ve gıda arzındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, Trump’un tarifeleri, iklim değişikliğinin olumsuz yansımaları, korumacı politikalar ve yüksek faiz oranlarıyla küresel ekonomi ciddi bir sınavdan geçiyor. Veriler, küresel ekonominin potansiyel üretim düzeyinin altında bir performans göstermeye devam edeceğine işaret ediyor. Bu da tüm ülkeleri etkisi altına alacak bir küresel yavaşlama sürecini başlatmıştır. İş yapış şeklimizi yeni konjonktüre göre yeniden şekillendirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde verimliliğe önem vererek, rekabet gücünü artıran, üretkenliği destekleyen, katma değeri yüksek alanlara yönelmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

“REEL SEKTÖRÜN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye ekonomisinde hammadde fiyatları, enerji maliyetlerindeki yükseliş, finansman sıkışıklığı ve yüksek enflasyonun üretim ve yatırım kararlarını etkileyen temel unsurlar olduğunu ifade eden Gülsoy, “Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunduğu, para politikasının dengelenmeye başladığı bu dönemde bizler de sürece katkı sağlayacak her adımı destekliyoruz.” diye konuştu.

Krediye erişim sorunlarına değinen Gülsoy, “Sahadan aldığımız geri bildirimler krediye erişimde hâlâ ciddi zorluklar yaşandığını gösteriyor. Reel sektörün üretim gücünü korumak büyük önem taşıyor. Özellikle KOBİ’lerimizin işletme sermayesi ihtiyaçları artıyor, tahsilat süreleri uzuyor. Ürününü sattığı hâlde parasını almakta zorlanan işletmeler, nakit akışında sıkışıyor; bu da yatırım ve büyüme planlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, finansmana daha kolay ve uygun maliyetlerle erişim, iş dünyamızın en öncelikli ihtiyaçlarından biri olmaya devam ediyor.” dedi.

“TOBB NEFES KREDİSİ ÜYELERİMİZE CAN SUYU OLDU”

TOBB’un yeniden başlattığı Nefes Kredisi uygulamasının önemine değinen Gülsoy, “İş dünyamız açısından son derece olumlu bir gelişme ve önemli bir destek. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu desteğin devamı için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ KREDİLERE YANSITILMALI”

Gülsoy, Merkez Bankası’nın politika faizini %39,50’ye düşürmesinin iş dünyası için olumlu olduğunu belirterek, “Bu indirimlerin ticari kredilere de hızla yansımasını bekliyoruz.” dedi.

“DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ UZATILMALI VE ARTIRILMALI”

İhracatçılara verilen döviz dönüşüm desteğinin sona ereceğini hatırlatan Gülsoy, “Döviz dönüşüm desteğinin, oranı artırılarak süresi uzatılması öncelikli beklentilerimiz arasındadır. Destek oranının %5’e çıkarılması ve süresinin uzatılması firmalarımızın rekabet gücünü koruyacaktır. İlgili düzenlemenin acilen hayata geçirilmesi, firmalarımızın üretim ve ihracat planlarını güvenle sürdürmesini sağlayacak ve ekonomik istikrar açısından da olumlu bir adım olacaktır.” diye konuştu.

“KAYSERİ İL İHRACATI GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Kayseri’nin ihracat vizyonuna yön vermek, ihracattaki rekabet gücünü artırmak ve firmaların küresel pazarda daha etkin bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde ve Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yürütülen İl İhracatı Geliştirme Kurulu çalışmaları hakkında bilgi veren Gülsoy, “6 aydır sahadayız. Şu ana kadar 150 işletmemizi ziyaret ettik. Toplamda 450 firmamızın verilerini analiz ederek şehrimizin üretim ve ihracatta stratejik yol haritasını belirleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ EKONOMİSİ İÇİN AKADEMİK ANALİZ BAŞLIYOR”

TOBB ve TEPAV iş birliğiyle Kayseri ekonomisine yönelik Reel Kesim Güven Endeksi, İl Ekonomik Görünümü, PMI ve Ulusal-Bölgesel Beklentiler araştırmalarına başlanacağını belirten Gülsoy, “Böylece Kayseri ekonomik görünümünün aylık bazda düzenli olarak ölçebileceğiz.” dedi.

“YAPAY ZEKÂ İNSANLIĞI GÜÇLENDİRECEK”

Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve yapay zekâ konularında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Gülsoy, iş dünyasının bu dönüşümlere uyum sağlamasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. “Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk. Yapay zekâ ise insanı güçlendiren bir araçtır. Kayseri iş dünyası olarak, değişimi sadece izleyen değil, yön veren bir şehir olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“SU HAYATTIR, KAYSERİ’Yİ KORUMAK SU KAYNAKLARINI KORUMAKTIR”

İklim değişikliği ve su kıtlığına değinen Başkan Gülsoy, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurmak için çaba göstermek zorundayız. Azalan yağışlar ve yeraltı su seviyesindeki düşüş şehrimiz için ciddi bir risk. Yamula Barajı ve Sultan Sazlığı gibi kaynakları korumak önem taşıyor. Bu nedenle suyun her damlasını tasarruflu kullanmak, israfı önlemek ve su verimliliğini artıracak projelere yönelmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Su hayattır, su geleceğimizdir, suyu korumak Kayseri’yi korumaktır.” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ YAKINMIYOR, YEKİNİYOR”

Konuşmasının sonunda ay içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinen Başkan Gülsoy, Kayseri’de açılan ve kapanan şirket sayıları hakkında da, “2025 yılı Ekim ayında 205 yeni firma kuruldu, 62 firma kapandı. Yılın ilk 10 ayında 1813 yeni firma kuruldu. Kayserimiz yakınmıyor, yekiniyor.” ifadelerini kullandı.