Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli

2025 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %4,8 büyüdüğünü ifade eden Gülsoy, “Ekonomimiz, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana üst üste 20 çeyrek büyümüş olmasıyla önemli bir tablo ortaya koymaktadır.” dedi.

Sektörel büyüme verilerine de değinen Gülsoy, şu bilgileri paylaştı:

- İnşaat sektörü: %10,9

- Bilgi ve iletişim faaliyetleri: %7,1

- Sanayi sektörü: %6,1

- Ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri: %5,6

- Mesleki ve idari destek hizmetleri: %5,4

- Finans ve sigorta faaliyetleri: %2,6

- Gayrimenkul faaliyetleri: %2,6

- Diğer hizmetler: %2,1

Ancak tarım sektörü %3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,2 oranında azalma göstermiştir. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2025 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon liraya ulaşmıştır.

Büyümeyi kalıcı hale getirmek için dengeli ve sürdürülebilir politikaların önemine dikkat çeken Gülsoy, “Fiyat ve finansal istikrar hayati önem taşımaktadır. KOBİ’ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi gündeme alınmalı. Düşük faizli, uzun vadeli krediler ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, iş insanlarımızın üretime devam edebilmesi açısından şarttır.” dedi.

Gülsoy, yüksek maliyetler, düşük kur ve finansmana erişimdeki sıkıntıların ihracatın önündeki en büyük engeller olduğunu belirterek, “Devletimizin ihracatçı üyelerimize nefes aldıracak adımları atmasını bekliyoruz. Ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmeliyiz. Enflasyonla topyekün mücadele etmeliyiz. Kamu ve özel sektör el birliğiyle çalışmalıdır.” şeklinde konuştu.

Son olarak, özel sektörün azminin ve iştahının yerinde olduğunu vurgulayan Gülsoy, yeni desteklerin verimlilik ve istihdam artışına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.