Gülsoy: 'Kayseri 97 yıl önce uçak üretmiş bir şehirdir'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, güçlü Türkiye için hep beraber çok çalışılması gerektiğini söyleyerek, "Savunma sanayinden Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz" dedi.

KTO Nisan ayı meclis toplantısı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Bugün ticaretimizden de, ekonomimizden de önemlisi dalgalanan bayrağımız yoksa ezan sesi duymuyorsak, ülkemizde özgürce dolaşamıyorsak hiçbir şeyin önemi yoktur. Bu sebeple bu milletin birliği, dirliği ve devletin bekası bizim için her şeyden önce gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Savunma Sanayiinde milli ve yerlilik oranının yüzde 80’e gelmesinde içerde ve dışarda, sınır ötesi harekatta, terörle mücadelede kararlı, gayretli ve samimi çalışmalarınızı takdirle takip ediyor, sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar haklı mücadelemiz devam edecek ve bu bataklık kurutulacaktır. Ondan sonra tüm enerjimizi ülkemizin kalkınmasına vereceğiz. Devletimize ve size güveniyoruz. Odamıza gelirken asılan bilboardlarda ‘güçlü savunma, güçlü Türkiye’ yazan sloganları gördük. Güçlü Türkiye olması için hepimiz çok çalışmalıyız. Bugünde meclis toplantımız öncesinde Kayseri Kurşunlu Parkında Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nin açılışına hep birlikte katıldık. Bu açılan merkezde ülkemizin savunma sanayiinde kat ettiği aşamaları, maketler, dijital animasyonlar üzerinden gururla bir kez daha gördük. Tüm üyelerimizi ve hemşerilerimizi 1 Mayıs akşamına kadar Kurşunlu Parkında açılan bu dijital merkezi yakından görmeye davet ediyorum. Konuşulan ve söylenenlerden daha fazlasını eminim ki orada görecek ve şahit olacaksınız ve bir kez daha ülkemizin geldiği nokta ile ilgili gururlanacaksınız" dedi.

"Savunma sanayinden Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz"

Gülsoy, "Kayseri Özel sektöründe bugün savunma sanayiine irili ufaklı 100’ün üzerinde iş yapan firma var. Bu sayının artırılması ve büyük projelerde yer almak bizim asıl hedefimiz. Hava ikmal ve ana tamir gibi köklü bir geçmişe sahip olan şehrimizin Savunma sanayisinde yeterince pay alması gerektiğine inanıyoruz. Savunma sanayiinde yapılacak bütün yatırımlara şehir olarak hazırız. Stratejik öneme sahip olan şehrimizin geçmişten gelen tecrübesi, girişimci ruhu ve özelliklede havacılık sanayiindeki tecrübesiyle Savunma sanayinden Kayseri iş dünyası olarak daha fazla pay almak istiyoruz. Desteklerinizle Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası öncülüğünde 10 ortakla hem bölgemize hem de şehrimize ilham kaynağı ve rol model olmak için tamamen milli ve manevi duygularla savunma sanayiine destek olmak için KİM Teknoloji AŞ’yi kurduk. Sayın Bakanım siz bizi cesaretlendirdiniz. Sanayi Odamızın kıymetli başkanı Mehmet Büyüksimitci kardeşimle sizi ziyaretimizde projemizden bahsedince “Durmayın, biran önce yapın” diyerek bizi yüreklendirdiniz. Sizden aldığımız şevkle bizde Savunma Sanayiindeki yerimizi aldık. Şimdi bu cesaretle şehrimizde KİM Teknoloji gibi Savunma Sanayiine yönelik bu tür yatırımların olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu projelerde büyük desteklerle oluyor. Destekleriniz bizim için çok önemli. Siz arkamızda durduğunuz sürece Kamu, özel sektör ortaklığı ve devlet aklıyla milli savunma sanayiindeki yatırımlara başta Odamız olmak üzere Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB Bölge Başkanlarımız, MÜSİAD, TÜMSİAD kısacası tüm başkanlar ve iş dünyasının temsilcileri burada. İşte sermaye işte iş dünyası diyoruz. Öz sermayemizle hazırız, vereceğiniz her türlü talimata da açığız" şeklinde konuştu.

"Orta Anadolu Yatırım Havzası oluşturulmasını istiyoruz"

Başkan Gülsoy, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlere değinerek, "Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ve muhtemel bir Marmara Depremi, ülkemizi ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iter. Allah Korusun. Çünkü Ülkede yatırımların büyük bir kısmının Marmara havzasında toplandığını görmekteyiz. Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Potansiyel olarak da risk oluşturmakta. Bu sebeple coğrafya kader olmamalıdır. Kayseri iş dünyası olarak sizden beklentimiz ülkemizdeki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olması şehrimiz başta olmak üzere benzer illerimizin gelişmişlikten yeteri kadar pay almamasına yol açmaktadır. Ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde ‘Orta Anadolu Yatırım Havzası’ oluşturulmasını istiyoruz. Kayseri’miz başta olmak üzere Adana, Konya gibi illerimizde sanayi tecrübesi ve müteşebbis ruhu mevcut. Bizim şehrimiz bundan 97 yıl önce bu ülkede uçak üretmiş bir şehirdir. Bugün imkan verilirse çok daha ötesini yapabiliriz" diye konuştu.

"İş dünyası olarak seçimden beklentimiz; yatırım, istihdam ve üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamıdır"

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere ilişkin konuşan KTO Başkanı Gülsoy, "Son olarak ülkemizdeki en önemli gündemlerden birisi olan 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini rabbim, kazasız, belasız, siyasi nezaket kuralları içerisinde huzurlu bir şekilde geçirmeyi ülkemize nasip etsin. İş dünyası olarak seçimden beklentimiz; yatırım, istihdam ve üretimi teşvik edecek güven ve istikrar ortamıdır. Ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda hamlede olacağımız, istikrarlı bir 5 yıl geçirmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize, milletimize ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: "Ticaret rızkın 10’da 9’u"

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, "Ticaret rızkın 10’da 9’u. Kayseri ticaretle meşhur. Bu konuda bizim genetik bir geçmişimiz var. Herkesi ticaretle deniyorlar, bizi de denediler. Kalenin içinde domates,

biber, sarımsak sattık. Baktılar ki bir şey yok, "bu adam okusun" dediler. Burada ticaret konusunda Kayserili hemşerilerimizin bir sürü hikayeleri de var. Bu önemlidir. Burada iyi olan kazansın. Bu konuda Kayseri’nin bilgisi, görgüsü ve geçmişi buna müsait. Tüm mesele engelleri kaldırmak. Kimseye iltimas yapılmıyor. Herkes emeğinin karşılığını alabilsin. Bu manda ister ticaret olsun, ister sanayi olsun mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü artık gerçekten kabuk kırıldı. O eski klasik anlayış yok. Bu ticaret, burada ayıp bir şey yok. Danışıyoruz, konuşuyoruz, yatırım yapıyoruz. Bu manada devletin kapısını çalmak önemli. Bazen bakanlıklarda bürokratlara bakan talimat veriyor, Cumhurbaşkanımız talimat vermesine rağmen bir anlayış farkı olabiliyor. Bundan dolayı küsmek, darılmak, çekilmek yok. Gelişmek ve kalkınmak böyle bir şey" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve meclis üyeleri katıldı.