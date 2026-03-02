Gülsoy: 'Sürdürülebilir Büyüme İçin Fiyat İstikrarı Ve Üretim Desteği Şart'

Sektörel büyüme verilerine de değinen Gülsoy,“2025 yılında inşaat sektörünün yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8, ulaştırma ve konaklama hizmetlerinin yüzde 4,6, diğer hizmet faaliyetlerinin yüzde 4,3, mesleki ve destek hizmetlerinin yüzde 4, finans ve sigorta sektörünün ise yüzde 3,8 büyüdüğünü görüyoruz. Sanayi sektörünün yüzde 2,9, gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2,7, kamu yönetimi ve sağlık hizmetlerinin yüzde 1 oranında artış kaydettiğini belirten Gülsoy, tarım sektöründe yaşanan yüzde 8,8’lik daralmanın ise dikkatle analiz edilmesi gereken bir tablo olduğunu ifade etti.

Büyüme rakamlarının Türkiye’nin üretim kararlılığını kanıtladığını ancak ihracatta yeni bir ivmeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Gülsoy, yüksek maliyetler ve finansmana erişim kısıtlarının ihracatçıyı zorladığını aktardı. İş dünyasının küresel pazarda elini güçlendirmek için düşük faizli finansman imkanlarının seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, sanayicilere yönelik vergi avantajlarının ve teşvik mekanizmalarının devreye alınmasının yatırımları hızlandıracağını ifade etti.

Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda yeşil dönüşüm yatırımlarının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, Avrupa pazarıyla entegrasyonun korunması için bu alandaki desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Enflasyonla mücadelede iş dünyasının üzerine düşen sorumluluğu aldığını ancak artan girdi maliyetlerinin işletme sermayelerini baskıladığını aktaran Gülsoy, kamu ve özel sektörün ortak akıl ile hareket ederek yatırım ortamını iyileştirmesi durumunda Türkiye’nin büyüme potansiyelinin çok daha yukarı çıkacağını kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik potansiyeline inandığını vurgulayan Başkan Gülsoy,"Özel sektörümüzün azmi, motivasyonu ve üretim gücü yerindedir. Ekonomide kalıcı büyüme için kamu ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. Türkiye’nin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve girişimcilik dinamizmine güvenerek ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz." diye konuştu.