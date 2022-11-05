Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un oğlu Kadir ve Gazeteci Recep Bulut'un kızı Pelinsu, dünya evine girdi.

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  • 05.11.2022 09:51
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:09
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un oğlu Kadir ve Gazeteci Recep Bulut’un kızı Pelinsu, dünya evine girdi.

Kadir ve Pelinsu çiftinin düğününe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol üyeleri ve çiftin yakınları katıldı.

Çiftin ilk dansının ardından nikahlarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Protokol üyelerinin şahitlik ettiği nikah töreninin ardından evlilik cüzdanı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından geline verildi.

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