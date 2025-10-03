Gültepe Mahallesi'nde 3 tesis birden açıldı

İlçenin refah seviyesini artıran yatırımların mimarı Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış töreninde şu sözleri dile getirdi:

“Cami ve Kur’an kursları bizler için, bu memleket için birer nişaneler, imzalar. Camilerimize, Kur’an kurslarımıza sahip çıkmamız lazım. Ülkemizde her geçen gün yeni bir yatırım yapılıyor, yeni bir çalışmanın açılışı yapılıyor. Melikgazi‘de uzun yıllardır Gültepe Mahallemizde aile sağlığı merkezi talebi vardı. Çok şükür nasip oldu, burada da nasip Ali Başyazıcıoğlu’nunmuş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz, Cenab-ı Allah hayrını kabul buyursun. Hakikaten çok hızlı, güzel bir şekilde mahallemize bu kompleksi kazandırmış olduk. Mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İmar düzenlemesinden, mimari proje tasarımdan her türlü altyapı, üstyapı faaliyetlerine, peyzajına, içinin tefrişine kadar ekip arkadaşlarım büyük bir uğraş verdiler. Önümüzdeki yeni okul, kütüphane, cami, Kur’an kursu açılışı yapacağız. Listemde açılışlar var, sizleri biraz yoracağım. Hayırseverlerle el ele hizmetler yapıyoruz. Türkiye’de en çok hizmet yapan, en cömert il Kayseri. Biz de hayırseverlerimize destek vererek onlarla birlikte bu güzel hizmetleri hayata geçiriyoruz. Belediyeler olmadan sadece hayırseverlerin yaptığı proje şu anda bizim belediyemizde söz konusu değil. Gün geçmiyor ki; Büyükşehir’in, Kocasinan’ın, Talas’ın, diğer belediyelerimizin açılışı, temel atması olmasın. En çok okul yapan belediye Melikgazi Belediyesi. Şu anda sayısı 25’e yaklaştı. Hayırseverlerimizle yapmış olduğumuz projeler sadece cami, Kur’an kursu ve aile sağlık merkezi ile sınırlı değil. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ise, “ Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Proje onların, takip onların, malzeme seçimi onların. Bizi hiç yormadılar. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Müftü Vekili Yaşar Bolat ise hayırlı olsun temennisinde bulunarak hayırseverlere destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kayseri’de görev yapmanın ayrıcalık olduğunu belirterek , “ Ben Kayseri'de göreve başlayalı bir sene oldu. Böyle güzel vesilelerle hep bir araya geliyoruz. Kayseri'de görev yapmak bir ayrıcalık. Devlet, millet buluşmasının en güzel örnekleri Kayseri'de yaşanmakta. Kıymetli bağışçılarımızın bağışlarının hayata geçtiği, vücut bulduğu tesislerle, yapılarla, gerçekten hizmetin en güzeli, hem nitelikli hem de incelik bakımından önemli yatırımlar yapılmakta. İnsanın hem bedenen sağlık bulacağı hem de manevi olarak sağlık bulacağı tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ise Başkan Palancıoğlu ve ekibini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin hayırseverliği ile Türkiye’de nam saldığını belirterek şunları söyledi:

“Belediye Başkanlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanımız, Kocasinan, Talas ve diğer belediye başkanlarımızla emin olun ki her gün bir açılış yapıyoruz. Toplumun refahı için, Kayseri’nin gelişmesi için ne gerekiyorsa elinden geleni yapıyorlar ve biz de bu açılışlardan memnuniyet duyuyoruz. Halkımıza da bunun karşılığının kat kat fazlasıyla, hayır olarak da hizmet olarak da döndüğünü gördükçe de mutlu oluyoruz. Hayırseverliği ile Kayseri tüm Türkiye'de ün yaptı. Gerçekten her köşesinde bir hayırseverimizin eseri var. Bu önemli kompleks halindeki tesisin mahalleye, şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”