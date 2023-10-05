Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yatırımlarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, Gültepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezi, cami ve Kur'an Kursu için çalışmaya başladıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 05.10.2023 16:03
  • Güncelleme: 05.10.2023 16:22
Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yatırımlarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, Gültepe Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezi, cami ve Kur’an Kursu için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Melikgazi’yi daha da güçlendirecek fiziki yatırımları bir bir tamamlamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak, ilçemiz için elimizden ne geliyorsa tüm imkânlarımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde el birliğiyle çalışmaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hizmet etmek için yoğun mesai içiresinde çalışıyoruz. Gelişen ve artan nüfusa yönelik olarak ihtiyaçlarda artmaktadır. Gültepe Mahallemizde bulunan camimiz çok eskimişti. Statik açıdan sorunları olan altında bazı eski metruk halde dükkanların olduğu bir yerdi. Biz bu caminin yerine daha nitelikli bir cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezi yapacağız. 7 hekim kapasiteye sahip olan aile sağlığı merkezimizde, muayenehaneler, 1 adet tıbbı müdahale odası, 1 adet aşı ve bebek izlem, 1 adet gebe takip odası ve 1 adet laboratuvardan yer alacak. 260 metrekare alan üzerinde inşa edeceğimiz Gültepe Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezimiz ise, tek kattan oluşacak. Burası çocuklar ve erişkinler için ayrı ayrı planlanmış 15’er kişilik 4 adet derslik 2 adet çok amaçlı salon ve 1 adet öğretmen odasından oluşuyor. Zemin ve mahfil katından oluşacak olan Gültepe Camimiz ise 620 metrekare alanda inşa edilecek. Bu üç yapı ortak bir peyzaj alanından beslenecek. Şimdiden ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı