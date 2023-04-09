Gülük Mahallesi'nde iki grup arasında sopalı kavga
Kayseri'de Gülük mahallesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 09.04.2023 08:24
- Güncelleme: 09.04.2023 08:24
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Olay Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Gülük Mahallesinde meydana geldi. Olayda henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı. Birçok vatandaşın karıştığı kavgada bölgedeki halk olayı polis ekiplerine bildirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada sopalar ve sandalyelerde kullanıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Kavgayı gören bir vatandaş olayı telefonuyla kaydetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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