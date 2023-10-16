Gülük Mahallesi'ne Değer Katacak Olan Sosyal Tesis Tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi'nin Gülük Mahallesi'nde yaptığı içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreş gibi birçok alanın bulunduğu Gülük Sosyal Tesisi'nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

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  • 16.10.2023 16:17
  • Güncelleme: 16.10.2023 16:56
Gülük Mahallesi'ne Değer Katacak Olan Sosyal Tesis Tamamlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin Gülük Mahallesi’nde yaptığı; içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, kafeterya, fitness ve kreş gibi birçok alanın bulunduğu Gülük Sosyal Tesisi’nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Gülük Sosyal Tesisindeki çalışmaların yeniden devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Zaman zaman sahadaki projelerimizin durumu ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Gülük Sosyal Tesisimizdeyiz. İnşaatımız bir süre durmuştu. Şimdi kendi belediyemizin şirketi olan TİM A.Ş tarafından yapılıyor. Zemin katı bitti bunun üstünde de 1. katı yapacağız. Takribi olarak kabası 1-1,5 ay içerisinde inşallah bitmiş olacak. Burası, bu bölgeye çok büyük değer katacak. Çünkü içerisinde fitness salonu var, akıl küpü kütüphanesi var, yaşlılarımız için ikinci bahar evi, kadınlarımız için MELMEK eğitim sınıfları var. Ayrıca bayanların eğitim alırken, fitness yaparken çocuklarını bırakabilecekleri güzel bir kreşimiz var. Yaşlılarımız da hemen caminin yanı başı olması itibariyle İkinci Bahar Evi’nde hizmet alabilecekler. Dolayısıyla gecikmiş de olsa bu projemizin devam etmesi bizi mutlu ediyor. Burayı bu bölgedeki vatandaşlarımız yoğun bir şekilde kullanacak. Özellikle, kadınlarımıza, gençlerimize, büyüklerimize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. En kısa zamanda bitirip İnşallah 2024’ün ilk çeyreğinde hizmete sunmayı istiyoruz" dedi.

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İHA

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