Gülük mahallesinde sopalı kavga

Gülük Mahallesi Koçak parkı içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple sopalı kavga yaşandı. Ellerine aldıkları sopalarla birbirlerine acımasız şekilde vuran kişilerin kavgası cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İki kişinin başından yaralandığı kavgada polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Sivas caddesinde yaşanan olayda trafikte iki sürücü yumruk yumruğa kavga etti. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandı.