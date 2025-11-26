Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Açılıyor
Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi'nde hayata geçirdiği 'Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni Aralık ayının ikinci haftasında hizmete sunmaya hazırlanıyor. Bu çok amaçlı tesis, gençlerin ilgisini çeken Akıl Küpü Kütüphanesi, çeşitli branşlarda kursların verileceği Atölye Melikgazi, sağlıklı yaşam için spor salonu ve keyifli vakit geçirilebilecek bir kafeterya ile donatılmıştır.
Açılış öncesinde yapılan değerlendirmelerde, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'nin, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı vurgulandı. Tesis, gençler ve aileler için sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği bir alan sunacak.
Merkezin sunduğu olanaklar arasında Akıl Küpü Kütüphanesi, çeşitli eğitimlerin verileceği Atölye Melikgazi, fitness merkezi ve kafeterya yer alıyor. Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Aralık ayının ikinci haftasından itibaren kapılarını açacak ve tüm vatandaşları bekliyor.