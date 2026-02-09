Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'nden Sosyal Yaşama Katkı

Merkez, Melikgazi'nin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir alan sunuyor. İçinde Akıl Küpü Kütüphanesi, kafeterya ve spor salonu bulunan tesis, ayrıca Atölye Melikgazi ile çeşitli eğitimler düzenliyor. Ev tekstili ve sepet örgücülüğü gibi alanlarda verilen kurslar, katılımcılar için bir üretim ve terapi merkezi işlevi görüyor.

Henüz resmi açılışı yapılmamış olmasına rağmen, merkezdeki kurslara katılım oldukça yüksek. Şu anda tüm kurslar dolu durumda ve vatandaşların ilgisi dikkat çekiyor. Yetkililer, sosyal tesislerin daha fazla vatandaş tarafından kullanılabilmesi için yeni projeler geliştirmeyi planlıyor.

Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Melikgazi'de sosyal yaşamın canlanmasına önemli bir katkı sağlayarak, vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.