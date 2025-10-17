Gümüşe yatırım: Karlı bir adım mı, yoksa risk mi?

Gümüş, binlerce yıldır değerli metal olarak kabul edilen ve günümüzde hem endüstriyel hem de yatırım amaçlı kullanılan önemli bir emtiadır. Ekonomik belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve portföy çeşitliliği arayışı nedeniyle gümüş yatırımı, yatırımcıların giderek artan ilgisini çekmektedir. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olan gümüş, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir alternatif sunmaktadır.

Gümüş tasarruf yapacak kişiler genellikle yüksek miktarlarda aldıklarında, evlerinde veya kasalarda saklama şansına sahip olamayacaklarını ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Aslında gümüş, altına paralel hareket eden bir yatırım aracı olarak kabul edilebilir. Fakat gümüşteki fark, altından kaynaklanıyor. Altının birimiyle yani ons fiyatıyla, gümüşün birimi farklıdır. Yani kilogram fiyatları çok farklıdır. Altın günümüzde yaklaşık 80 dolara satılıyor, ancak büyük ihtimalle 100 dolara doğru gidecek. Birim olarak oranladığımızda, altının kapsadığı alan ve değeriyle gümüşün değeri çok farklıdır. Gümüş tasarruf yapacak kişiler genellikle yüksek miktarlarda aldıklarında, bunu evlerinde veya kasalarda saklama şansına sahip olamazlar. Ancak bu, sadece kağıt üzerinde veya bankalarda saklanabilir. Altının ise böyle bir sıkıntısı yoktur. Dolayısıyla, altın bu açıdan çok daha avantajlıdır.Bir kez daha söylemek gerekirse, kazanç açısından gümüşün getirisinin, altına yakın veya ona eşdeğer olduğunu belirtmek gerekir. Ancak saklama, koruma ve risk açısından altının daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu çok net bir şekilde belirtebilirim. Altını bugün dünyanın her yerinde rahatça bozabilirsiniz ve alım-satım arasında çok dar bir fark vardır. Ancak gümüşü kilo veya gram olarak aldığınızda, maalesef bu fark çıpa çok geniş tutulan bir aralıkla yapılmaktadır. Bu durum normal bir şey değildir, fakat başka çare yoktur. İstanbul'da böyle bir durum görülmese de, Anadolu'daki küçük esnaflar genellikle altını geniş aralıklı çıpayla alıp satmaktadır. Bu durum da yatırımcı açısından sıkıntı yaratmaktadır. Açığını sınırlı bir şekilde dile getirmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.