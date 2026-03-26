'Gümüşte gerileme olduğundan dolayı pek rağbet gösterilmiyor'

Altın piyasasında yaşanan düşüş, gümüş fiyatlarını da etkiledi. Son dönemde hem ons hem de TL bazında gerileme görülen gümüşte, vatandaşın ilgisinin azaldığı belirtildi.

Yaklaşık 30 yılı aşkın süredir gümüşçülük yapan Savaş Zafer Özören, pandemiden sonra gümüş fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandığını söyledi. Özören, “Gümüş 4 TL’lerden 130 TL'lere kadar çıktı. Son zamanlarda 180 TL'yi gördü. Gümüş geçen sene altından bir nevi daha fazla yükselmiş oldu ama şu anda biraz gerileme olduğundan dolayı pek rağbet gösterilmiyor. Gümüşte dolar bazında 2171 dolar alış, 2350 dolar ise satış yapılıyor. Yani TL olarak da yaklaşık 97 bin TL alış, 106 bin TL satış yapılıyor. Tabi tavsiyede bulunmuyoruz ama ileri ki dönemde altın ve gümüşte yükseliş olacak gibi görünüyor” dedi.