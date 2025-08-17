'Gümüşte yüzde 100'ün üzerinde artış var'

Gümüş, endüstriyel talebin yanında yatırım için de kullanılıyor. Gümüşün yüzde 100 artış sağladığını, gümüşün hem takı olarak takılıp hem de külçe olarak yatırım aracı olarak kullanılabildiğini söyleyen Gümüşçü Erkan Alemdar, “Gümüşün piyasası güzel. 5 sene öncesine bakarak gümüş biraz daha arttı. Yüzde 100'ün üzerinde artış var. Gümüşe yatırım yapılır. Yani parası, meblası çok olmayan insan külçe alıp yatırım yapabilir. 4 sene öncesiyle 4 sene sonraki fiyatta yüzde 100 artış var. Yani yatırım yapılabilir. Tabi yatırım için has gümüş almak daha mantıklı. Kullanmak için de tercih edilebilir. Altın çok yüksek fiyatlarda olduğu için kişilerin altına gücü yetmiyor. Altın alamayan insanlar da gümüş alıp takabiliyor, kullanabiliyor. Yatırım için altın da alınabilir. Kullanmak için de gümüşü tercih edebilirler. Gümüş takıya da rağbet var” ifadelerinde bulundu.