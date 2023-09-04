Gündelik temizlikçilere 'kısmi sigorta'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, evlere çağırılan gündelik temizlikçilerin yaralanmalarının da iş kazası sayıldığını söyleyerek, '500 TL'ye temizlik derken milyonlardan olmamak için kısmi sigorta yapılmalı' dedi.

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  • 04.09.2023 13:04
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:34
Gündelik temizlikçilere 'kısmi sigorta'
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, evlere çağırılan gündelik temizlikçilerin yaralanmalarının da iş kazası sayıldığını söyleyerek, “500 TL’ye temizlik derken milyonlardan olmamak için kısmi sigorta yapılmalı” dedi.

Temizliğe giden kişilerin bulundukları yerin iş yerleri sayıldığını ve yaralanmalarının da iş kazası olarak kabul edileceğini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Gündelik temizlik işinde ortaya çıkabilecek bazı tehlikeler var. Bu tehlikeler konusunda o temizlikçileri çağırarak evini veya iş yerini temizlettirenlere bir takım uyarılarda bulunulması lazım. Çünkü bu iş saatlik, günlük, yarım günlük diye geçiştirilecek bir durum değil. Sigortalılık konusunda artık kısmi sigortalılık var ve saatlik bile yapılabilir. Yapılmazsa ne olur diye soracak olursak; bir işçi bir iş yerinde nasıl ki iş kazası geçirdiğinde iş yeri sorumluysa, bir temizlikçi de temizliğe gittiği evde ya da iş yerinde kaza geçirdiğinde, orası onun iş yeridir ve ev sahibi ile iş yerinin sahibi sorumludur o iş kazasından. Ölümle sonuçlanmışsa her türlü tazminatını o ödemek zorundadır. Sigortasını yaptırmadığı için ceza yer ve tedbir almadığı için ayrıca ceza yer” dedi.

Şahin, ucuza temizlik yaptırmak isterken milyonlardan bile olunabileceğini söyleyerek, “Yani normalde günde 300-500 TL verip temizlik yaptırayım derken 300 bin TL’den belki de 3 milyon TL’nizden olabilirsiniz. Dolayısıyla her çağırdığınız hizmetliyi ne kadar süreliğine çağırıyorsanız ona sigorta yaptırmanız lazım. Çünkü iş kazası dediğimiz şey pencereden düşme olabilir, merdivenden düşmeler olabilir, evde ayağı kayıp düşebilir. Bunların hepsinden iş yeri, ev sahibi sorumludur ve oluşacak hasarlardan dolayı da tazminat ödemek zorundadır. Sigortasını yaptırırsa hiçbir şey ödemek zorunda değildir. Dolayısıyla o sigortanın yapılması lazım. Bu hem kanuni bir yükümlülüktür, hem kendini hem de çalışanı koruma altına almaktır. Herhangi bir ceza yenmemesi için biz uyarmayı görev bildik. Burada temizlikçinin bilgisi alınacak, ne kadar süreliğine geleceği kararlaştıracak ve ona göre sigorta yaptırılacak. Burada yapılan iş de yaptıracak kişi de yapan kişi de belli. Bir iş yerinde çalışmaktan hiçbir farkı yok. Burada ev sahibi olunduğu için nasıl işveren olunuyor diye düşünülmesin, onun sigortasını kısmi olarak günlük ya da saatlik olarak SGK yapıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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