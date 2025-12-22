  • Haberler
Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği tarafından yayımlanan 'Değer Katan Dergisi'nin tanıtım etkinliği Kayseri'de gerçekleştirildi. Burada konuşan Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş, "Biz Kayseri'de Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir derneğiz ve bu sorumluluk bilinciyle her zaman projelerimizi gerçekleştiriyoruz. 'Değer Katan Dergi' de bunlardan bir tanesi. Bütün üyelerimiz gençlerimize rol model olacak şekilde umut vermek adına bu dergiyi çıkarıyoruz. Çünkü dergi bizim için sadece basılı bir yayın değil; ona baktıklarında imkansızı başarabileceklerini görecekler. Çalıştıkları zaman neler yapabileceklerini ve karşılarına çıkan fırsatları nasıl değerlendireceklerini görecekler. Bizim derneğimizin logosu Anka kuşu ve Anka kuşu gibi her zaman düşseler de kalksalar da yeniden kalkmayı, küllerinden yeniden doğmayı öğrenecekler" ifadelerinde bulundu.

