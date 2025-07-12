Güneş çarpmasına dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu, sıcak havaların artması ile sıkça rastlanan güneş çarpması hakkında bilgiler vererek; “Güneş çarpması, güneş altında veya çok sıcak ortamda, makul sürenin üzerinde bir maruziyet sonrası vücut ısı sisteminin bozulmasıdır. Güneş çarpması yaşayan bireyler, algı durumundaki azalmadan tamamen bilincin kaybolmasına kadar geniş bir perspektifte izlenebilirler” diye konuştu.

Güneş çarpmasından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Doç. Dr. Topaloğlu, “Özellikle yaz aylarında ve güneşin yüksek ısı yaydığı öğle saatlerinde özellikle de 11-17 saat diliminde mutlaka dışarıya korunarak çıkılması, zaruri durumlar dışında çıkılmaması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Güneş çarpmasının belirtilerini açıklayan Doç. Dr. Topaloğlu, “Güneş çarpmasının belirtileri arasında halsizlik, bulantı, kusma, 40 dereceyi geçebilen yüksek ateş, baş ağrısı ve baş dönmesi sayılabilir. Özellikle çocuklar, yaşlı hasta grupları, kronik hastalığa sahip olanlar, bu konuda çok daha hassastır. Yoğun sıvı gıda tüketimi ve mümkünse açık renkli kıyafetler giyilmesi önem arz eder. Güneş çarpması belirtilerini hissettiğinizde hekiminize veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir” şeklinde konuştu.