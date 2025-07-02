Güneş gözlükleri bin 200 liradan başlıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş gözlüğü kullanımına talep arttı. Optisyen Alaaddin Burak Kayısı ise sahte güneş gözlüğü kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Kayısı, sahte gözlük kullanımının sağlık açısından olumsuz etkilerinden bahsederek şunları söyledi: “Bu durumla sürekli karşılaşıyoruz. Son zamanlarda karşılaştığımız durum, konfeksiyon mağazalarından alınan güneş gözlükleri. Güneş gözlükleri mutlaka optik işletmelerden alınmalıdır. Çünkü güneş gözlüklerinde C sertifikasının bulunması gerekmektedir. Bu C sertifikasının bulunması için de optik bir işletme olması gerekmektedir.”

Piyasada çok fazla sahte gözlük bulunduğuna ve bu gözlüklerin taktıldığı an daha büyük ve kalıcı hasarlara sebebiyet verdiğini ifade eden Kayısı, “Gözümüzün içindeki retina koruma altına alındığında daralma ve genişleme olur. Siz sahte bir gözlük kullandığınızda retinanız daha da gevşer ve siz daha fazla ultraviyole ışınına maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden sahte ve imitasyon gözlüklerin kullanılmaması gerektiğini her defasında dile getiyoruz” diye konuştu.

Son olarak gözlük fiyatlarına zam geldiğini belirten Alaattin Burak Kayısı, “Geçen seneki oranla birlikte yüzde 40’lık bir zam geldi. Şu anki piyasa şartlarında güneş gözlükleri bin 200 TL’den başlıyor” şeklinde konuştu.