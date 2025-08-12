Güneş saç derisini etkiliyor mu?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları, yalnızca ciltte değil saç derisinde de ciddi yanıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle açık saçlı, ince telli saç yapısına sahip veya saç dökülmesi yaşayan kişilerin risk altında olduğunu belirtiyor. Uzmanlar güneş yanıklarının saç derisinde kızarıklık, kaşıntı, pullanma ve su toplama gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirtiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmaktan kaçınmak, şapka veya bandana gibi koruyucu aksesuarlar kullanmanın cilt hastalıkları riski azaltılabileceği öneriliyor. Uzmanlar, güneşten korunmanın yalnızca yaz tatilinde değil, şehir yaşamında da önemli olduğunu belirterek; saç derisi için UV korumalı spreyler ve düzenli bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini öneriyor.