'Güneşi Uyandıran Adamlar'dan Başkan Yalçın’a Teşekkür

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda Başkan Yalçın, salona işçilerin alkışları ve sloganları eşliğinde girdi. Salonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları hâkimdi.

“SEVDAN OLMASA” SÜRPRİZİ VE DUYGUSAL ANLAR

Programda, sözleri Başkan Mustafa Yalçın’a ithafen yeniden düzenlenen “Sevdan Olması” adlı şarkının video klibi dinletildi. İşçiler tarafından hazırlanan sürpriz büyük beğeni topladı.

İşçiler adına konuşan Hizmet-İş Sendikası temsilcisi Orhan Dost, Başkan Yalçın’a çiçek takdim etti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl vefat eden annesi Meliha Yalçın ile birlikte çekilmiş fotoğraftan oluşan tablo hediye edildi. Tabloda yer alan "Siz annenizin vefat ettiği gün maaşımızın derdindeydiniz. Biz de ölene kadar sizin emrinizdeyiz" ifadesi dikkat çekti. Başkan Yalçın, anlamlı hediyeyi görünce duygusal anlar yaşadı; gözleri doldu.

“ELİMİZ EKMEK TUTUYORSA YAŞAMAK GÜZEL ŞEY KARDEŞİM”

Konuşmasına imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Başkan Yalçın, emeğin ve alın terinin kutsallığına vurgu yaptı.

“Şair, ‘Yaşamak güzel şey kardeşim, bir de hava güzelse, elin ekmek tutuyorsa yaşamak güzel şey kardeşim’ demiş. Çok şükür elimiz ekmek tutuyor ve ailemizin ihtiyaçlarını giderecek bir maaşımız var. Biz bunun Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına gayret ettik. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin, sağlığımızı eksik etmesin, hepimize güç kuvvet versin” ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanlarını “güneşi uyandıran adamlar” olarak nitelendiren Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güneş doğmadan kalkıp akşama kadar vatandaşlarımıza hizmet eder, sonra evimize gideriz. Aldığımız maaşın karşılığı bereket olarak gerçekleşir. Bundan daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk toplumunda sabah kalkıp ‘işe gidiyorum’ diyen bir insandan daha mutlu biri olamaz. Allah sizden razı olsun. Biz sizden razıyız, sizinle gurur duyuyoruz.”

“ALIN TERİ KUTSALDIR”

30 yıllık belediyecilik hayatında maaşların hiçbir zaman geciktirilmediğini vurgulayan Başkan Yalçın, “Çünkü sizin yaptığınız iş, emeğiniz, gözünüzün nuru ve alın teriniz kutsaldır” dedi.

Konuşmasını iyi dileklerle tamamlayan Başkan Yalçın, “Hepinize gönlünüze göre güzel günler diliyorum. Yüreğinizden, bileğinizden öpüyorum. Hazırlanan video ve iyi dilek pankartları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı, çalışanların teşekkür mesajları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Talas Belediyesinde emeğe verilen değer bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya konmuş oldu.