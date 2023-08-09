Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 60 adet konut alanı arsası ihale ile satılacak.

PAYLAŞ
  • 09.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 09.08.2023 12:18
Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi’nde bulunan 60 adet konut alanı arsası, Açık Teklif Usulü ihale ile ayrı ayrı satılacak. Satılacak 60 adet konut (villa parseli) alanı arsasının ihalesi 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Kadir Has Kongre Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaatın, 15 Ağustos 2023 Salı günü en geç saat 16:30’a kadar olduğu belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Arsa ve dükkânlar da ihale ile satılacak

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsa ve dükkânlar da ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 14 adet arsa, “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Öte yandan yine mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan şehrin muhtelif yerlerindeki 5 adet arsa ise “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacak. Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan 5 adet dükkân ise Açık Teklif Usulü ihale ile tek tek satılacak.

Satılacak 14 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.10’da, satışı yapılacak 5 adet arsanın ihalesi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 13.50’de ve satılacak 5 adet dükkânın ihalesi ise 15 Ağustos 2023 Salı günü 14.00’te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat, 15 Ağustos 2023 Salı günü ihale saatinden evvel olarak kararlaştırılırken, 14 adet arsa ile 5 adet dükkan ihalesine katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü’ne, 5 adet arsa ihalesine katılmak isteyen vatandaşların ise müracaatlarını Kararlar Şube Müdürlüğü Kalemi’ne yapabilecek.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KASKİ, Yakut'ta altyapıyı revize etti

KASKİ, Yakut’ta altyapıyı revize etti

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Çolakbayrakdar, 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Çolakbayrakdar, “Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz”